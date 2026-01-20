Luz Stella ya fue ubicada: con vida, sana y salva

Resumen: Gracias a todos los que compartieron la información y ayudaron a dar con su paradero.

Minuto30.com .- Nos complace informar que Luz Stella, paseadora de perros, ya fue ubicada por la comunidad y está con vida, sana y salva. Así lo confirmó una fuente cercana a la joven.

Información Previa

¡Urgente! Luz Stella, paseadora de perros de la Comuna 13, desapareció este 20 de enero ¿la ha visto?

Minuto30.com .- La comunidad del barrio San Javier, en la Comuna 13 de Medellín, se encuentra en máxima alerta tras la desaparición de Luz Stella Saldarriaga Betancur. La mujer, quien es muy querida en el sector por su labor como paseadora de caninos, fue vista por última vez en la madrugada de este martes 20 de enero de 2026.

Según el relato de sus allegados, Luz Stella salió de su vivienda aproximadamente a las 5:00 a. m. con el propósito de cumplir su jornada habitual recogiendo a los perritos que cuidaba. Sin embargo, nunca llegó a su destino y desde ese momento se perdió todo contacto con ella.

Detalles de la desaparición:

Lugar: Barrio San Javier, Comuna 13 de Medellín.

Fecha: 20 de enero de 2026.

Hora: 5:00 a. m.

Ocupación: Paseadora canina.

¿Sabe algo de su paradero?

Sus familiares y amigos piden a cualquier persona que la haya visto en los alrededores de las estaciones del Metro, los senderos de la Comuna 13 o sectores aledaños, que se comunique de inmediato.

Si tiene información que permita dar con la ubicación de Luz Stella, por favor llame al siguiente número:

Celular de contacto: 324 290 9801

Un llamado a la solidaridad: Luz Stella dedica su vida a cuidar a los animales de la comunidad. Hoy, su familia y sus perritos la esperan de regreso.

Por favor, comparta esta información en sus grupos de Facebook, estados de WhatsApp y perfiles sociales. Cada minuto cuenta para encontrarla.

