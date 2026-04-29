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    Luz Marina Velásquez desapareció en Medellín

    La desaparición ocurrió el 16 de abril en el barrio Manrique Central

    Publicado por: Juan Manuel

    Luz Marina Velásquez desapareció en Medellín

    Resumen: Luz Marina Velásquez de Grisales es una mujer colombiana de 72 años, cuyo caso de desaparición fue reportado recientemente. Según la información disponible, es de sexo femenino y no se cuentan con datos sobre su identidad de género ni sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luz Marina Velásquez de Grisales es una mujer colombiana de 72 años, cuyo caso de desaparición fue reportado recientemente. Según la información disponible, es de sexo femenino y no se cuentan con datos sobre su identidad de género ni sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Como características físicas distintivas, presenta un lunar en la parte posterior del cuello y en la mejilla izquierda, además de tener el cuerpo cubierto de pecas. Estos rasgos pueden ser clave para su identificación por parte de la comunidad y las autoridades.

    La desaparición ocurrió el 16 de abril de 2026 en Medellín, específicamente en el barrio Manrique Central. Hasta el momento no se tienen más detalles sobre las circunstancias del caso, por lo que cualquier información que pueda contribuir a su ubicación resulta de gran importancia.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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