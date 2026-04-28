Resumen: El trabajo articulado y sin descanso de más de 100 unidades bomberiles provenientes de todo el Valle de Aburrá logra de a poco confinar el fuego, evitando lo que pudo haber sido una tragedia estructural en cadena.

¡Luz de esperanza en Itagüí! Bomberos logran controlar el 80% del voraz incendio en fábrica de bicicletas

Minuto30.com .- Las titánicas labores de los organismos de socorro en el sur del Valle de Aburrá comienzan a dar sus frutos. Tras horas de intensa lucha contra las llamas, los bomberos logran un avance significativo en la atención de la emergencia: el voraz incendio que consume una fábrica de bicicletas en el municipio de Itagüí ya está controlado en un 80%.

Acá les contamos esta alentadora actualización sobre la conflagración ocurrida en el sector de las antiguas bodegas de Coltejer, la cual generó pánico y una densa nube de humo visible en toda el área metropolitana.

El esfuerzo rinde frutos: Contención exitosa

El trabajo articulado y sin descanso de más de 100 unidades bomberiles provenientes de todo el Valle de Aburrá logra de a poco confinar el fuego, evitando lo que pudo haber sido una tragedia estructural en cadena.

Gracias a la rápida intervención con carrotanques y máquinas de desplazamiento, los equipos de emergencia lograron crear barreras de contención efectivas. Al alcanzar este 80% de control, se reduce drásticamente el riesgo de que las llamas se propaguen hacia otras industrias, bodegajes y zonas residenciales aledañas al complejo.

¿Qué sigue en el operativo?

Aunque la parte más crítica y amenazante del incendio ha sido superada, las autoridades advierten que la emergencia aún no se ha dado por terminada. El 20% restante requiere un trabajo técnico cuidadoso debido a la naturaleza altamente inflamable de los materiales presentes en la fábrica de bicicletas (como cauchos, plásticos y solventes).

Durante las próximas horas, las tripulaciones se concentrarán en las siguientes tareas:

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Ataque directo a focos activos: Extinción total de las llamas que aún persisten en puntos confinados de la estructura colapsada.

Labores de enfriamiento: Aplicación constante de agua para bajar la temperatura de los escombros y evitar que el fuego se reavive con los vientos de la tarde.

Remoción segura: Retiro progresivo de latas y material calcinado para permitir el ingreso de los inspectores de riesgo.

La alerta ambiental se mantiene

A pesar del control progresivo del incendio, las autoridades ambientales reiteran que la alerta por la calidad del aire en el sur del Valle de Aburrá continúa vigente.

La inmensa columna de humo negro generada durante el punto máximo de la conflagración sigue afectando la atmósfera local. Por ello, se mantiene el llamado urgente a la ciudadanía para usar tapabocas (preferiblemente N95), mantener puertas y ventanas cerradas en los hogares, y evitar a toda costa la realización de actividades físicas al aire libre hasta que el aire se despeje por completo.