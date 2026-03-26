Luz Ariana Sánchez desapareció en Sabaneta

Resumen: Luz Ariana Sánchez Marín es una mujer colombiana de 30 años de edad, de sexo femenino y con identidad de género femenina. Se caracteriza por su cabello negro largo hasta la cintura, contextura delgada y una estatura de 1,57 metros. Posee una señal particular: un lunar o mancha grande en la espalda.

Luz Ariana Sánchez Marín es una mujer colombiana de 30 años de edad, de sexo femenino y con identidad de género femenina. Se caracteriza por su cabello negro largo hasta la cintura, contextura delgada y una estatura de 1,57 metros. Posee una señal particular: un lunar o mancha grande en la espalda.

Al momento de su desaparición, vestía un jean azul oscuro y tenis blancos con detalles morados. La información sobre su apariencia y vestimenta busca facilitar su identificación en caso de ser vista por terceros.

Luz Ariana desapareció el 9 de marzo de 2026 en Sabaneta, Antioquia, específicamente en el barrio La Calle del Banco. La fecha y el lugar de desaparición son datos clave para las autoridades y familiares en la búsqueda y atención del caso.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes