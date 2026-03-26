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    Luz Ariana Sánchez desapareció en Sabaneta

    Desapareció el 9 de marzo en el barrio La Calle del Banco

    Publicado por: Juan Manuel

    Luz Ariana Sánchez desapareció en Sabaneta

    Resumen: Luz Ariana Sánchez Marín es una mujer colombiana de 30 años de edad, de sexo femenino y con identidad de género femenina. Se caracteriza por su cabello negro largo hasta la cintura, contextura delgada y una estatura de 1,57 metros. Posee una señal particular: un lunar o mancha grande en la espalda.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luz Ariana Sánchez Marín es una mujer colombiana de 30 años de edad, de sexo femenino y con identidad de género femenina. Se caracteriza por su cabello negro largo hasta la cintura, contextura delgada y una estatura de 1,57 metros. Posee una señal particular: un lunar o mancha grande en la espalda.

    Al momento de su desaparición, vestía un jean azul oscuro y tenis blancos con detalles morados. La información sobre su apariencia y vestimenta busca facilitar su identificación en caso de ser vista por terceros.

    Luz Ariana desapareció el 9 de marzo de 2026 en Sabaneta, Antioquia, específicamente en el barrio La Calle del Banco. La fecha y el lugar de desaparición son datos clave para las autoridades y familiares en la búsqueda y atención del caso.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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