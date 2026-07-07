Luz Ángela Corredor desapareció en Medellín

Luz Ángela Corredor Moreno es una mujer colombiana de 28 años de edad. En el registro se indica que su sexo es femenino y que su identidad de género corresponde a mujer.

En relación con las características al momento de la desaparición, el reporte no registra información sobre las prendas de vestir ni los accesorios que llevaba. Por lo tanto, no es posible aportar una descripción adicional sobre su apariencia en ese momento.

De acuerdo con la información disponible, Luz Ángela Corredor Moreno desapareció en la ciudad de Medellín el 21 de junio de 2026.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes