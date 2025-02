Luto en el mundo de la música: Murió Roberta Flack, la reina del soul, a los 88 años

Resumen: El mundo de la música está de luto tras la pérdida de Roberta Flack, la icónica cantante y pianista estadounidense, conocida por éxitos como "Killing Me Softly with His Song". La artista, que padecía ELA, falleció rodeada de su familia, dejando un legado imborrable en el soul y el jazz.