¡Luto en las fiestas de «la vaca en la torre»! Yeison Jiménez viajaba para Marinilla, cuando se estrelló su avioneta

Minuto30.com .- Lo que debía ser una noche de fiesta y alegría se transformó en una tragedia nacional. En la noche de este sábado 10 de enero, se confirmó el fallecimiento del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, tras registrarse un siniestro aéreo en el momento en que su aeronave intentaba despegar con rumbo a Antioquia.

El artista, uno de los más grandes exponentes del género, tenía como destino el municipio de Marinilla, donde se presentaría en el marco de las tradicionales fiestas de “La Vaca en la Torre”.

Los detalles del siniestro

Según los primeros reportes, Jiménez se disponía a viajar hacia la capital antioqueña para cumplir con su compromiso artístico junto a su colega Jessi Uribe. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera:

El accidente: La avioneta en la que se movilizaba el artista presentó fallas críticas durante la maniobra de despegue, lo que provocó el fatal siniestro.

El destino: El equipo de logística en Marinilla lo esperaba con “bombos y platillos”, e incluso las cuentas oficiales de la alcaldía habían anunciado su llegada minutos antes de conocerse la noticia.

Conmoción en Marinilla y en el país

La noticia cayó como un balde de agua fría en la plaza principal de Marinilla, donde miles de personas ya se agolpaban para corear éxitos como “Aventurero” y “Ni tengo ni necesito”. Tras confirmarse el deceso por parte de las autoridades y cuerpos de socorro, el ambiente de festividad fue reemplazado por un silencio sepulcral y lágrimas entre sus seguidores.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue uno de los primeros en reaccionar oficialmente, lamentando la pérdida de quien describió como un “gran ser humano, luchador y tremendo artista.

Un vacío irreparable

Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares, Caldas, se encontraba en la cúspide de su carrera. Su historia de superación y su talento lo convirtieron en un ídolo de masas. A esta hora, unidades de investigación de la Aeronáutica Civil se desplazan al lugar del accidente para establecer las causas técnicas que impidieron el despegue de la aeronave.

