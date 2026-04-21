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Resumen: A través de un comunicado a la opinión pública emitido en sus canales oficiales, la institución de educación superior expresó su inmensa tristeza y envió un mensaje de condolencias a los familiares de la joven estudiante

Luto en la Universidad Sergio Arboleda: un día sin clases en memoria de la joven que murió en las instalaciones

La Universidad Sergio Arboleda enfrenta un momento de profundo dolor tras confirmar el lamentable fallecimiento de una estudiante de primer semestre dentro de sus instalaciones. El trágico suceso, registrado en la tarde del lunes 20 de abril de 2026, ha generado conmoción y tristeza en toda la comunidad académica.

Comunicado oficial y activación de protocolos

A través de un comunicado a la opinión pública emitido en sus canales oficiales, la institución de educación superior expresó su inmensa tristeza y envió un mensaje de condolencias a los familiares, amigos y docentes de la joven.

La universidad precisó que, de manera inmediata tras ocurrir el hecho, se activaron todos los protocolos de emergencia y se contactó a las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de esclarecer las circunstancias que rodearon este doloroso incidente.

Duelo y suspensión de clases

En señal de respeto y solidaridad ante la magnitud de la pérdida, la Universidad Sergio Arboleda tomó las siguientes medidas institucionales:

Cancelación de actividades: Se decretó luto en la comunidad académica y se suspendieron todas las clases para este martes, 21 de abril de 2026.

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Acompañamiento: La institución reiteró que todos sus canales de apoyo y bienestar están dispuestos para brindar atención y acompañamiento psicológico a los estudiantes y miembros de la comunidad que lo requieran para afrontar esta difícil situación.

El debate sobre la salud mental en redes sociales

A través de los comentarios, diversos usuarios e internautas han abierto nuevamente la urgente conversación sobre la salud mental en los entornos universitarios.