Luto en la televisión mundial y «extraterrestre»: Murió Anne Schedeen, la inolvidable mamá de «ALF»

Resumen: La noticia de su deceso fue confirmada por su familia a través de un emotivo comunicado publicado en redes sociales, donde destacaron no solo su carrera artística, sino también su profundo compromiso social y su calidad humana.

Minuto30.com .- La actriz estadounidense Anne Schedeen, recordada mundialmente por interpretar a la matriarca de la familia Tanner en la icónica serie de los años 80 «ALF», falleció a los 77 años de edad. Su partida ha generado una ola de nostalgia y múltiples muestras de cariño por parte de fanáticos de distintas generaciones que crecieron viéndola en la pantalla chica.

Un legado de arte, ingenio y humanidad

La noticia de su deceso fue confirmada por su familia a través de un emotivo comunicado publicado en redes sociales, donde destacaron no solo su carrera artística, sino también su profundo compromiso social y su calidad humana.

El mensaje de su familia: Sus seres queridos la describieron como “una mujer de gran creatividad, ingenio y amor por su familia”, asegurando que deja un extraordinario legado de energía y amor por la vida, y que su presencia seguirá viva a través de su arte y los recuerdos de quienes la rodearon.

La despedida de su agente: Tom Markley, presidente de Metropolitan Talent Agency y representante de la actriz, se unió a las condolencias definiéndola como “una verdadera artista y amiga, única en su clase”.

Las revelaciones sobre la «pesadilla» detrás de «ALF»

Aunque su papel como la paciente y amorosa madre que cuidaba al famoso extraterrestre la catapultó al reconocimiento internacional, la propia actriz llegó a confesar que la realidad en el set de grabación era muy distinta a lo que se veía en televisión.

Haciendo gala de la misma franqueza de una madre que a veces «reniega» de su hogar, Schedeen reveló en una pasada entrevista con la revista People lo complejo que fue participar en la popular sitcom:

«Fue una pesadilla técnica: extremadamente lento, caluroso y tedioso. Si tenías una escena con ‘ALF’, duraba siglos. Un episodio de 30 minutos requería entre 20 y 25 horas de rodaje. Algunos de los actores tenían personalidades difíciles. Todo el proyecto era como una gran familia disfuncional».

A pesar de las dificultades técnicas y las tensiones en el set, el impecable trabajo de Anne Schedeen logró traspasar la pantalla, convirtiendo a su personaje en un pilar fundamental de uno de los programas más queridos y exitosos de la historia de la televisión.