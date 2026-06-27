Luto en la televisión: falleció Waldo Urrego, el inolvidable villano de las producciones colombianas

Resumen: Para múltiples generaciones de televidentes, la imponente voz y los magistrales gestos de Waldo Urrego representaban el talento actoral en su máxima expresión

Minuto03.com . El arte, el teatro, el cine y la televisión nacional están de luto. Este sábado, 27 de junio de 2026, se confirmó el lamentable fallecimiento del primer actor colombiano Waldo Urrego, a sus 80 años de edad, dejando un vacío inmenso y un legado imborrable en la historia audiovisual del país.

De acuerdo con la información que ha trascendido en las últimas horas, la salud del reconocido artista se habría visto gravemente debilitada durante esta semana tras sufrir un infarto cardiaco. Pese a los esfuerzos médicos, su cuerpo no resistió y se produjo el fatal desenlace durante este fin de semana.

Por el momento, los familiares y el círculo íntimo del actor han preferido manejar la dolorosa noticia en total privacidad, despidiendo al hombre detrás del artista alejados del foco mediático.

Más de seis décadas de amor por las tablas y el arte

Aunque nació en Bogotá el 22 de julio de 1945, Waldo Urrego era un hombre que llevaba a Colombia entera en su corazón. Su infancia y parte de su juventud transcurrieron en Quibdó, lugar donde descubrió y empezó a cultivar su profunda vocación por la interpretación.

Su vida fue un recorrido constante que enriqueció su versatilidad actoral, pues también residió en ciudades como Manizales, Chaparral (Tolima) y Puerto Berrío (Antioquia). Sin embargo, su consagración y pasión incondicional siempre pertenecieron al teatro, disciplina en la que se mantuvo activo durante más de 60 años de trayectoria ininterrumpida.

El rostro del villano por excelencia

Para múltiples generaciones de televidentes, la imponente voz y los magistrales gestos de Waldo Urrego representaban el talento actoral en su máxima expresión. Su imponente presencia escénica lo llevó a consagrarse como uno de los más grandes y reconocidos villanos de las telenovelas colombianas.

A lo largo de su extensa carrera, brilló y conformó el elenco de exitosas y recordadas producciones, entre las que destacan:

Lejos del nido

Dios se lo pague

La guerra de las rosas

El cartel 2

Alias el mexicano

Bazurto

Esmeraldas

Garzón

El paseo 5 (Cine)

Con el último telón de Waldo Urrego, el cine, el teatro y la televisión de Colombia despiden a uno de sus exponentes más talentosos y respetados. Su memoria seguirá intacta en cada uno de los inolvidables personajes que inmortalizó frente a las cámaras.

¡Paz en su tumba!