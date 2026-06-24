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    Luto en la Policía: asesinan a dos uniformados y dejan dos heridos en atroz ataque en el Valle del Cauca

    La dirección de la Policía Nacional ha ordenado desplegar todas las capacidades operativas e investigativas en la región para dar con los responsables

    Publicado por: SoloDuque

    Descartan explosivo tras hallazgo de paquete sospechoso en el centro de Bogotá
    Foto de archivo.
    Luto en la Policía: asesinan a dos uniformados y dejan dos heridos en atroz ataque en el Valle del Cauca

    Resumen: Ante la gravedad del atentado, la dirección de la Policía Nacional ha ordenado desplegar todas las capacidades operativas e investigativas en la región para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de este crimen.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un nuevo hecho de violencia enluta al país y a la Policía Nacional. En las últimas horas, un grave ataque armado registrado en el departamento del Valle del Cauca dejó un saldo trágico de dos uniformados asesinados en el cumplimiento de su deber y otros dos lesionados.

    El director de la Policía Nacional, General William Oswaldo Rincón Zambrano, confirmó la lamentable noticia a través de sus canales oficiales, calificando el hecho como un «cobarde ataque» contra el puesto de Policía del corregimiento El Muro, zona rural del municipio de Calima El Darién, en el Valle del Cauca y enviando un mensaje de solidaridad a los familiares de los afectados.

    Identidad de los uniformados afectados

    De acuerdo con el reporte oficial entregado por el General Rincón Zambrano, las víctimas de esta emboscada criminal son:

    Policías que perdieron la vida:

    Subintendente Luis Gerardo Goyeneche Rodríguez.

    Patrullero Jhon Sebastián Castro Delgado.

    Policías que resultaron heridos:

    Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

    Subintendente Eduardo de Jesús Figueroa Salazar.

    Patrullera Laura Ximena Aponte Hostos.

    heroes valle

    «No descansaremos hasta encontrarlos»

    Ante la gravedad del atentado, la dirección de la Policía Nacional ha ordenado desplegar todas las capacidades operativas e investigativas en la región para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de este crimen.

    «No alcanzan las palabras para expresar el profundo dolor que siento al tener que comunicar esta noticia. (…) A los responsables que cometieron este acto criminal les aseguro que no descansaremos hasta encontrarlos y llevarlos ante la justicia», sentenció el General Rincón Zambrano.

    Actualmente, las autoridades en el Valle del Cauca se encuentran en máxima alerta y se espera que en las próximas horas se emitan recompensas o retratos hablados que permitan agilizar la captura de los responsables.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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