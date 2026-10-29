¡Luto en Hollywood! Murió Patrick Stewart, el inolvidable capitán Picard de ‘Star Trek’, a los 86 años

Resumen: Patrick Stewart, el legendario actor británico que dio vida al capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek' y al profesor Charles Xavier en 'X-Men', murió a los 86 años en su casa de Los Ángeles tras padecer la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. Su familia confirmó la noticia este jueves 29 de octubre en un comunicado publicado en Instagram.

El actor británico Patrick Stewart, mundialmente conocido por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek: The Next Generation’ y al profesor Charles Xavier en las películas de ‘X-Men’, murió este miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, a los 86 años. La noticia fue confirmada este jueves 29 de octubre mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Según el parte de su familia, Stewart falleció «en el amoroso cuidado de su amada esposa Sunny», tras «un breve y conmovedor camino» con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Su portavoz, Kelly Bush Novak, confirmó la información a la agencia AP.

«Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart. Ha estado rodeado del cálido abrazo de su familia y sus amigos, con música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y el tipo de emoción profunda que solo él podía inspirar tras una vida de devoción por todos nosotros», dice el comunicado, que añade: «Atesoraremos por siempre la tranquilidad y la reflexión en su rostro, un recordatorio permanente de su gracia invencible».

De Shakespeare a la ciencia ficción

Nacido en Mirfield, en Yorkshire (Inglaterra), en 1940, Stewart dejó la escuela a los 15 años y trabajó como reportero de prensa antes de dedicarse por completo a la actuación. En 1966 se unió a la Royal Shakespeare Company, donde participó en más de dos docenas de montajes, entre ellos ‘Hamlet’, ‘King Lear’ y ‘Macbeth’, y se convirtió en uno de los actores de teatro clásico más respetados de su generación.

Su vida cambió en 1987, cuando fue elegido para encarnar al capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek: The Next Generation’. Aunque el creador de la serie, Gene Roddenberry, no quería «a un inglés calvo de mediana edad» en el papel, el personaje se convirtió en el centro moral de la producción durante sus siete temporadas y 178 episodios. Stewart lo retomó después en las películas ‘Generations’, ‘First Contact’, ‘Insurrection’ y ‘Nemesis’, y décadas más tarde volvió a ponerse el uniforme en la serie ‘Star Trek: Picard’ (2020-2023).

Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

En el cine también dejó una huella imborrable como el profesor Charles Xavier, líder de los X-Men, un papel que estrenó en el año 2000 y que repitió en varias entregas de la saga de Marvel, junto a su gran amigo Ian McKellen, quien interpretó a Magneto.

Caballero de la reina y activista

En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus servicios a las artes dramáticas. En su palmarés figuran un premio Olivier en 2008 por su papel de Claudius en ‘Hamlet’, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y múltiples nominaciones a los premios Emmy y Globos de Oro.

Fuera de los escenarios, Stewart fue conocido por su activismo a favor de los derechos humanos, los sobrevivientes de violencia doméstica, los refugiados, la salud mental de los veteranos de guerra y el bienestar animal, en particular con sus perros pitbull de acogida. Era, además, hincha del Huddersfield Town y llegó a ser canciller universitario.

«Su voz sonora y su talento singular serán siempre sinónimo de actuaciones imborrables en todos los géneros. Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los rincones más lejanos del universo cinematográfico de Marvel, sino a la frontera final más icónica de la ciencia ficción a bordo de la nave Enterprise», agrega el comunicado de su familia, que lo recuerda como «un hijo de Mirfield» que viajó de la Royal Shakespeare Company a una carrera igualmente aclamada de seis décadas en Broadway, el cine y la televisión.

El adiós de su familia

Stewart se casó en tres ocasiones. Desde 2013 estaba casado con la cantante Sunny Ozell, en una ceremonia oficiada por su amigo Ian McKellen. Le sobreviven su esposa y sus dos hijos, Sophie y Daniel, fruto de su primer matrimonio.

El comunicado cierra con una cita de sus memorias, en la que el actor se comparaba con su personaje más célebre: «Al igual que yo, Jean-Luc ha vivido una vida inusual que lo ha llevado mucho más allá de los límites de la experiencia humana normal. Pero también es alguien que se ha mantenido fiel a sus raíces terrenales, porque son las que le dieron su identidad. Al final, siente el llamado del hogar, igual que yo».