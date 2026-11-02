Resumen: Murió Juan Atkins, DJ y productor de Detroit considerado uno de los creadores del techno y cofundador de Cybotron. Tenía 64 años. Su agencia confirmó el fallecimiento tras hallarlo inconsciente en un hotel de Ciudad de México, antes de presentarse en YuYu Cine Club. Aún no se conoce la causa. Fue parte de los Belleville Three, creó el sello Metroplex y grabó como Model 500, con temas como Clear y No UFOs.

¡Luto en el techno! Murió Juan Atkins, pionero del género y cofundador de Cybotron, a los 64 años

El mundo de la música electrónica amaneció de luto: murió Juan Atkins, el DJ y productor de Detroit considerado uno de los creadores del techno. Tenía 64 años y su muerte fue confirmada por su agencia de representación, Greensmith Artists, este domingo 1 de noviembre.

Lo que se sabe de su muerte

Atkins estaba en Ciudad de México para presentarse en el club YuYu Cine Club. Según los reportes de la prensa especializada, el sábado 31 de octubre lo encontraron inconsciente en la habitación de su hotel, horas antes del show. Lo llevaron a un centro médico, pero allí confirmaron que ya había fallecido.

Hasta ahora no se ha informado la causa de la muerte. La agencia que lo representaba pidió respeto por la privacidad de su familia, que atraviesa un momento muy difícil.

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El hombre que le puso nombre al techno

Nacido en Detroit en 1962 y criado en Belleville, un pequeño suburbio de Míchigan, Atkins fue de los primeros en usar la palabra «techno» para describir un sonido electrónico, frío y futurista, hecho para bailar pero con aire de ciencia ficción. Ese estilo terminó convirtiéndose en uno de los pilares de la cultura de club en todo el planeta.

En 1980 fundó junto al productor Rik Davis el dúo Cybotron. Publicaron un solo álbum, «Enter», en 1983, que incluía «Clear», una de las canciones que mejor resumen los primeros sonidos del techno y que más tarde aparecería en las listas de las mejores canciones de música dance de todos los tiempos. El grupo se separó en 1985.

Su sonido bebía de referentes como Kraftwerk y Afrika Bambaataa, pero lo llevó a otro terreno: máquinas que parecían sacadas de una película del futuro, ritmos secos y melodías metálicas que, sin embargo, hacían mover los pies. Esa mezcla es la que todavía hoy se reconoce como la firma del techno de Detroit.

Metroplex, Model 500 y los Belleville Three

Tras la ruptura de Cybotron, Atkins creó su propio sello, Metroplex, y siguió grabando bajo el alias Model 500. Con ese nombre lanzó en 1985 «No UFO’s», un tema que ayudó a llevar el sonido de Detroit al Reino Unido y a otros mercados de Europa. De hecho, ese sencillo inspiró una recopilación británica dedicada al nuevo sonido de la ciudad estadounidense.

Atkins hizo parte de los llamados Belleville Three, el trío que formó con sus compañeros de estudio Derrick May y Kevin Saunderson. A los tres se les considera los arquitectos del techno de Detroit, un movimiento que en los años 80 puso a la ciudad del motor en el mapa de la música electrónica mundial.

Despedidas y legado

Cuando se conoció la noticia, Kevin Saunderson lo recordó en sus redes sociales. Destacó la influencia de Atkins en la música electrónica y le agradeció su amistad y la guía que le dio en sus primeros años como productor.

La huella de Atkins sigue viva en cada pista de baile donde suenan los sintetizadores y las cajas de ritmos. Sin su trabajo de los años 80, difícilmente existirían los festivales y las noches de techno que hoy llenan escenarios en ciudades de todo el mundo.

Colombia, y en particular Medellín, también vive ese legado. La ciudad se ha consolidado como una de las plazas más fuertes de la electrónica en la región, con festivales y carteles que reúnen cada año a miles de seguidores del género. Lo que hoy se baila en esas tarimas tiene origen en las máquinas y las ideas de pioneros como él.

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Atkins murió lejos de casa, a punto de hacer lo que hizo durante cuatro décadas: poner a bailar a la gente. Con su partida, el techno despide a uno de sus fundadores, pero deja una obra que seguirá sonando en discotecas, festivales y audífonos de todo el planeta.