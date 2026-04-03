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Resumen: En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del empresario Hugo Zuluaga, fundador y alma de la compañía Quipux, tras un trágico accidente en el mar, el entorno que tanto amaba.

Luto en el sector empresarial: Fallece Hugo Zuluaga, el visionario fundador de Quipux

Minuto30.com .- Antioquia y el sector tecnológico global despiden hoy a uno de sus líderes más influyentes. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del empresario Hugo Zuluaga, fundador y alma de la compañía Quipux, tras un trágico accidente en el mar, el entorno que tanto amaba.

La noticia fue confirmada con profundo dolor por su amigo cercano y figura pública, Mauricio Tobón Franco, quien a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales destacó no solo la calidad humana de Zuluaga, sino su legado transformador en la industria de la movilidad.

El legado de un gigante tecnológico

Hugo Zuluaga no solo fundó una empresa; creó un referente global desde Medellín. Bajo su liderazgo, Quipux se consolidó como la compañía líder en soluciones tecnológicas para la movilidad en Colombia y Latinoamérica, logrando hitos impensables para una firma local:

Alcance Global: Quipux llevó sus soluciones innovadoras a los 5 continentes.

Generación de Empleo: Consolidó una estructura empresarial con cerca de 5,000 empleados.

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Innovación en Movilidad: Su visión transformó la forma en que las ciudades gestionan el tránsito y los trámites ciudadanos a través de la tecnología.

“Hugo Zuluaga fue el mejor de los hijos, un Papá único, un esposo entregado… el mar que tanto amabas hoy te ha dado la paz eterna”, expresó Mauricio Tobón en su sentido homenaje.

Un líder con sello antioqueño

Zuluaga era reconocido en el gremio como un “jefe ejemplar” y un ciudadano comprometido con el desarrollo del país. Su partida deja un vacío inmenso en el ecosistema de innovación de Medellín, donde Quipux ha sido pieza clave de la transformación digital de la administración pública y privada durante décadas.

Minuto30 expresa sus condolencias

Desde Minuto30 nos unimos al sentimiento de dolor por la pérdida de un gran amigo; y que adempas embarga a la familia Zuluaga y a los colaboradores de Quipux.