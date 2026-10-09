Luto en el Magdalena: falleció Juan Carlos Vives Menotti, exgobernador y exviceministro del Interior

Resumen: Murió Juan Carlos Vives Menotti, exgobernador del Magdalena y exviceministro del Interior, quien impulsó que Santa Marta fuera Distrito Turístico.

Murió Juan Carlos Vives Menotti, exgobernador del Magdalena y exviceministro del Interior. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la causa de su muerte, que generó mensajes de condolencia entre figuras de la política nacional.

Nacido en Santa Marta, era hijo del excongresista José Ignacio Vives Echeverría, conocido como Nacho Vives, y de Silena Menotti de Vives. Creció en Bogotá y se formó como economista en la Pontificia Universidad Javeriana.

Su aporte más recordado llegó como representante a la Cámara por el Magdalena, entre 1986 y 1991. Desde allí impulsó el proyecto para convertir a Santa Marta en Distrito Turístico, Cultural e Histórico. La propuesta quedó en firme con el Acto Legislativo 3 del 29 de diciembre de 1989, y la Constitución de 1991 mantuvo ese régimen en su artículo 328.

Tras ganar las elecciones de 1997, gobernó el Magdalena entre 1998 y 2000, periodo en el que también presidió el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena. En su gestión pidió al Ministerio de Cultura declarar el antiguo Hospital San Juan de Dios como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, reconocimiento que llegó en 1999.

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La trayectoria de Juan Carlos Vives Menotti incluyó además un paso por la Asamblea Departamental de Bolívar. En 2002 fue jefe de debate en el Caribe de la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez y, desde septiembre de ese año, fue viceministro del Interior. En febrero de 2005 asumió la Dirección Nacional de Estupefacientes, y también encabezó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Abelardo De La Espriella, quien lo recordó en ‘X’ como amigo y colombiano excepcional. El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, también lamentó su partida y destacó la huella de su trayectoria en el Magdalena.

Las exequias de Juan Carlos Vives Menotti serán el sábado en la parroquia de Cristo Rey, en Bogotá, y las honras fúnebres en el Jardín Parque Cementerio Los Olivos, al occidente de la ciudad.

Lamento profundamente la muerte de mi amigo, el doctor Juan Carlos Vives Menotti, exgobernador del Magdalena y exviceministro del Interior. Toda mi solidaridad y cariño para su familia. Guardaré siempre en mi corazón los buenos recuerdos de un colombiano excepcional, cuya inteligencia iluminó la política. Que Dios lo reciba en su gloria y conceda fortaleza y consuelo a sus seres queridos. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 9, 2026

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