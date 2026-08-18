Luto en el fútbol antioqueño: Falleció Hernán «Cáscara» Londoño, el gran maestro de la «Cantera de Héroes»

Resumen: El exjugador y formador del Envigado F.C., quien guio los primeros pasos de figuras como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, dejó un legado imborrable tras dedicar su vida a los jóvenes del municipio.

Minuto30.com .- El balompié colombiano y, en especial, el municipio de Envigado se encuentran de luto tras la partida de Hernán Londoño, cariñosamente conocido en el ámbito deportivo como «Cáscara». Su fallecimiento marca el adiós de uno de los entrenadores de categorías inferiores más relevantes y queridos en la historia reciente del fútbol nacional.

Antes de convertirse en una leyenda desde el banquillo formativo, «Cáscara» tuvo una destacada trayectoria como jugador profesional. Defendió los colores de clubes históricos del país como el Independiente Medellín (DIM), Once Caldas y el América de Cali, forjando una experiencia que más tarde transmitiría a las nuevas generaciones.

El padre futbolístico de las grandes estrellas

Tras colgar los guayos, Londoño encontró su verdadera vocación como formador en la escuela EFISAE y, de manera muy especial, en el Envigado Fútbol Club. Allí, en la cuna de talentos conocida como la ‘Cantera de Héroes’, se convirtió en un pilar fundamental para el desarrollo del fútbol antioqueño.

Por sus manos pasaron más de 50 estrellas del fútbol mundial, a quienes no solo les pulió la técnica, sino que los forjó en valores humanos. Entre sus pupilos más destacados se encuentran referentes históricos de la Selección Colombia como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes dieron sus primeros pasos bajo su atenta y exigente mirada.

Un legado de cuatro generaciones

A lo largo de su carrera como entrenador, «Cáscara» vio crecer y formarse a más de cuatro generaciones de futbolistas que lograron dar el salto al profesionalismo, llevando el nombre del municipio a los escenarios más importantes del mundo.

Para Hernán «Cáscara» Londoño, su lugar favorito en el mundo no eran los grandes estadios internacionales, sino el Polideportivo Sur de Envigado. Allí pasaba sus días, rodeado de quienes él mismo consideraba sus mejores amigos: los niños de la cantera.

Su partida deja un vacío inmenso en las canchas de Antioquia, pero su legado seguirá vivo en cada talento que toque un balón en la ‘Cantera de Héroes’ recordando las enseñanzas del maestro.