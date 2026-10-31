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Resumen: Un soldado profesional del Ejército Nacional murió tras una agresión con arma cortopunzante en el centro de Florencia, Caquetá, en la madrugada del 31 de octubre. El hecho ocurrió por fuera de operaciones militares y las autoridades investigan.

¡Luto en el Ejército! Soldado profesional murió tras ser agredido con arma blanca en el centro de Florencia

Un soldado profesional del Ejército Nacional murió en la madrugada de este sábado 31 de octubre tras resultar gravemente herido durante una agresión con arma cortopunzante en el centro de Florencia, capital del departamento del Caquetá, según informó la Fuerza de Tarea Omega.

¿Qué se sabe de la agresión?

De acuerdo con la información entregada por la institución militar, los hechos ocurrieron en horas de la madrugada de este sábado 31 de octubre, en el centro de Florencia, la ciudad más importante del piedemonte amazónico colombiano.

El uniformado pertenecía a una unidad de despliegue rápido adscrita a la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional. La agresión con arma cortopunzante le causó heridas de gravedad, a causa de las cuales falleció.

De manera preliminar, la institución señaló que los hechos ocurrieron por fuera del desarrollo de operaciones militares.

Las autoridades investigan

Las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron los hechos que terminaron con la vida del soldado.

El pronunciamiento de la Fuerza de Tarea Omega

Al dar a conocer la noticia, la Fuerza de Tarea Omega expresó su pesar: «La Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional lamenta profundamente lo sucedido y acompaña a sus familiares, compañeros y seres queridos en este difícil momento».

La Fuerza de Tarea Omega es la unidad del Ejército Nacional que se presenta como custodia de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, una región del suroriente colombiano en la que sus tropas mantienen operaciones militares sostenidas para reducir las capacidades de los grupos armados organizados residuales y fortalecer la seguridad de las comunidades.

La muerte del soldado enluta al Ejército Nacional y a su familia, mientras las autoridades adelantan las investigaciones del caso.

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