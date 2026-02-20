Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Luto ambiental en Medellín! Murió la tigrilla lanuda rescatada en el Cerro de las Tres Cruces

Minuto30.com .- Pese a los esfuerzos incansables de los veterinarios y biólogos del Área Metropolitana, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, confirmó la noche de este viernes 20 de febrero el fallecimiento de la tigrilla lanuda que había sido hallada en estado crítico hace tres días.

El ejemplar, una hembra de una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas de montaña, no logró sobreponerse a las secuelas del maltrato extremo y el cautiverio ilegal al que fue sometida.

Un parte médico desgarrador

El rescate se produjo el pasado 18 de febrero en uno de los cerros tutelares de la ciudad. Lo que encontraron los especialistas del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAVR) fue una muestra de sevicia:

Mutilación: Sus dientes habían sido cortados, una práctica común de los traficantes para evitar mordeduras, pero que condena al animal a la incapacidad de alimentarse por sí mismo.

Estado nutricional: Presentaba desnutrición severa y una carga masiva de parásitos.

Secuelas de cautiverio: Las señales físicas indicaban que permaneció encerrada durante un tiempo prolongado en condiciones deplorables.

“Fueron más de 70 horas en UCI con un equipo multidisciplinario que luchó hasta el último minuto. El deterioro evidenciaba posible cautiverio prolongado: le arrebataron su libertad y su vida”, expresó el alcalde Gutiérrez a través de sus redes sociales.

Ofensiva contra el tráfico de fauna

El mandatario fue enfático en que este caso no quedará impune. La muerte de la tigrilla ha servido para endurecer el discurso contra quienes lucran con la biodiversidad en el Valle de Aburrá.

El tráfico de fauna silvestre es un crimen que debilita los ecosistemas y afecta el equilibrio ambiental de la región.

“Aquí no toleramos el tráfico ni el maltrato de fauna silvestre. Vamos con toda contra quienes cometen estos delitos”, sentenció Fico Gutiérrez.

Un llamado a la denuncia

La Alcaldía y el Área Metropolitana recordaron a la ciudadanía que los animales silvestres no son mascotas. Cada individuo extraído de su hábitat es una pérdida irreparable para la naturaleza. Se insta a los ciudadanos a denunciar cualquier caso de tenencia o comercio ilegal de especies a las líneas de emergencia.