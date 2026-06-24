Luquegi Gil, nuevo rector de la UdeA, deberá esperar que el Gobierno Nacional levante la medida de inspección y vigilancia especial, y con ello la figura de rector reemplazante. Fotos: Redes Sociales

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Resumen: Para que la transición se complete, Gil Neira y la institución deberán dar estricto cumplimiento al plan de mejoramiento aprobado por el MEN y a los compromisos establecidos bajo la actual medida de vigilancia.

Luquegi Gil Neira es designado como nuevo rector de la UdeA: estos son sus grandes retos y la condición para posesionarse

Minuto30.com .- El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia ha tomado una decisión trascendental para el futuro de la institución: este miércoles 24 de junio de 2026, el abogado y magíster en derecho, Luquegi Gil Neira, fue designado oficialmente como el nuevo rector del Alma Máter.

La decisión se oficializó durante la sesión extraordinaria 00010, llevada a cabo en el Salón Pedro Justo Berrío de la Gobernación de Antioquia, consolidando el respaldo que el candidato ya había obtenido en las urnas.

Respaldo de la comunidad y trayectoria

Gil Neira llega a la rectoría respaldado por la comunidad universitaria. Durante la consulta electrónica del pasado 4 de junio, obtuvo la mayor votación en cinco de los seis estamentos que participaron en el proceso.

Su relación con la UdeA es de vieja data:

Está vinculado a la institución desde 1996.

Ejerce como profesor desde el año 2004.

En su amplia trayectoria administrativa ha sido decano y vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, secretario general y vicerrector general.

Los pilares de su gestión: «Cuidar. Transformar. Trascender»

Bajo esta propuesta programática, el rector designado asumirá las riendas de la universidad en un momento crítico. Sus prioridades de gestión estarán enfocadas en:

Finanzas: Buscar soluciones definitivas para el déficit estructural que atraviesa la Universidad.

Salud: Atender de manera prioritaria la situación de emergencia del Hospital Alma Máter.

Academia: Implementar un nuevo modelo académico, acompañado de una reforma curricular y estatutaria que incluya consulta vinculante.

Bienestar: Crear condiciones institucionales reales para la equidad de género, el cuidado y la dignificación de las labores docentes.

La condición legal para asumir el cargo

A pesar de su designación, Luquegi Gil Neira no podrá posesionarse de manera inmediata.

El rector designado solo podrá iniciar su periodo estatutario una vez el Gobierno Nacional levante la medida de inspección y vigilancia especial, y con ello la figura de rector reemplazante.

Esta medida fue impuesta mediante la Resolución MEN 025421 del 29 de diciembre de 2025 y se mantiene vigente.

Para que la transición se complete, Gil Neira y la institución deberán dar estricto cumplimiento al plan de mejoramiento aprobado por el MEN y a los compromisos establecidos bajo la actual medida de vigilancia.