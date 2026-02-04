Lupita se perdió y su familia la está buscando ¿La has visto?

Resumen: Lupita se perdió en la vereda La Gabriela de San Javier el lunes 26 de enero. Es una perrita pequeña, de 5 años, de color blanco y negro, y de raza pincher–chihuahua, lo que facilita su identificación.
Se busca a Lupita, una perrita que se extravió y necesita ayuda para regresar a casa. Sus dueños piden colaboración de la comunidad para encontrarla lo antes posible y difundir la información.
Lupita se perdió en la vereda La Gabriela de San Javier el lunes 26 de enero. Es una perrita pequeña, de 5 años, de color blanco y negro, y de raza pincher–chihuahua, lo que facilita su identificación.
Si la has visto o sabes de su paradero, comunícate al WhatsApp: 312 782 6651 y 300 754 7629
