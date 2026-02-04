Menú Últimas noticias
    Lupita se perdió y su familia la está buscando ¿La has visto?

    Se perdió en la vereda La Gabriela de San Javier

    Publicado por: Juan Manuel

    Lupita se perdió y su familia la está buscando ¿La has visto?

    Se busca a Lupita, una perrita que se extravió y necesita ayuda para regresar a casa. Sus dueños piden colaboración de la comunidad para encontrarla lo antes posible y difundir la información.

    Si la has visto o sabes de su paradero, comunícate al WhatsApp: 312 782 6651 y 300 754 7629


