«El deber de un hombre es callarse»: Exnovio de Belinda rompe el silencio y opina sobre polémica entre con Nodal

Christian Nodal y Belinda tuvieron una de las relaciones más mediáticas de los últimos años y es que nadie esperaba que terminaran juntos. Aunque con el tiempo demostraron que lo suyo era real y que estaban dispuestos a llegar hasta el altar, finalmente rompieron compromiso a principios de 2022.

Si bien las causas de su ruptura nunca fueron reveladas, se habló mucho sobre las deudas que tenía la cantante y que Nodal se habría negado a ayudarla.

El intérprete de regional mexicano inició una nueva batalla, publicando conversaciones privadas así como una respuesta a supuestos ataques por parte de Belinda Schüll, madre de la cantante.

Posterior a eso, el cantante publicó una conversación en la que se lee que la cantante le pide dinero para arreglarse los dientes y después le recrimina haberle «destruido la vida».

Lupillo Rivera habló sobre Belinda y Nodal.

Ahora Lupillo Rivera, quien en el pasado fue relacionado sentimentalmente con Belinda, dio su opinión sobre lo que está sucediendo.

«Yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante. Eso es ser un hombre. Yo sé lo que le di a las mujeres, pero no es mi lugar ponerlo en la mesa y decir ‘yo hice esto’ porque eso no me hace mejor. Que Dios me la cuide, que Dios me la bendiga y que siga adelante. Yo ya le di vuelta a la página hace mucho tiempo», mencionó el también cantante.

