Lupe, una hermosa husky siberiana, se perdió en Itagüí y su familia la busca ¿la viste?

    Minuto30.com .- Una hermosa perrita de raza Husky Siberiana, identificada como “Lupe”, se encuentra desaparecida desde la mañana de este sábado 29 de noviembre de 2025. Lupe se extravió aproximadamente a las 9:00 a.m. en el barrio San José de Itagüí.

    Lupe es fácilmente reconocible por su color blanco con café. Su familia se encuentra en angustiosa búsqueda, pues podria ser que se desoriente si se aleja de la zona donde vive.

    Si la encontró, la vio o sabe de su paradero comuníquese al whatsapp 3242478206. Se solicita a la comunidad reportar cualquier avistamiento.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


