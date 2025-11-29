Lupe, una hermosa husky siberiana, se perdió en Itagüí y su familia la busca ¿la viste?

Resumen: Si la encontró, la vio o sabe de su paradero comuníquese al whatsapp
Minuto30.com .- Una hermosa perrita de raza Husky Siberiana, identificada como “Lupe”, se encuentra desaparecida desde la mañana de este sábado 29 de noviembre de 2025. Lupe se extravió aproximadamente a las 9:00 a.m. en el barrio San José de Itagüí.
Lupe es fácilmente reconocible por su color blanco con café. Su familia se encuentra en angustiosa búsqueda, pues podria ser que se desoriente si se aleja de la zona donde vive.
Si la encontró, la vio o sabe de su paradero comuníquese al whatsapp 3242478206. Se solicita a la comunidad reportar cualquier avistamiento.
