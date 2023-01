¿Odia este lunes? ¡Tranquilo! Se debe a Blue Monday, el día más triste de todo el año

in

¿Se siente más cansado de lo normal? ¿Este lunes le está dando más duro que los demás?, ¿llegó el medio día y siente que no avanzan las horas?, ¡Tranquilo! no le pasa solo a usted y no quiere decir que durmió mal el fin de semana, pues durante años expertos han hecho estudios que demuestran que este lunes, es el día mas triste de todo el año, para la mayoría de personas.

Este lunes, 16 de enero, es denominado por muchos en el mundo como el ‘Blue Monday’ o el día más triste del año. Y sí, puede que el cansancio o estado de ánimo que siente hoy sea justificado, pues según expertos está comprobado que este tercer lunes del año, es el que más le paga duro a los seres humanos.

Según expertos, en esta fecha se tiene la mayor carga emocional negativa debido a la finalización de festividades, posibles deudas por exceso de gastos durante la Navidad y la sensación de que enero es el mes más largo del año.

Además es el día en el que te das cuenta de alguna manera, que de verdad, ese nuevo año, inició, por lo que proponerse metas y conectarse con la realidad, es ahora o nunca, y después de varios días de panoramas de mucha felicidad y compartir, aterrizar para sacar adelante el nuevo inicio, golpea duro a cualquiera.

