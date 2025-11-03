Luna está perdida desde el sábado y su familia la busca por Copacabana

Resumen: Si usted ha visto a Luna o tiene algún dato relevante sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato
Minuto30.com .- Se solicita la máxima colaboración ciudadana para dar con el paradero de Luna, una perrita husky siberiana café que se encuentra desaparecida en el municipio de Copacabana.
Luna se extravió el pasado sábado 1 de noviembre en horas de la noche, en el sector de Cuenta Verde, cerca de la Piscina Olímpica Cristo Rey.
Al momento de su desaparición, Luna no portaba su identificación, lo que dificulta su regreso a casa. Su familia y sus «hermanitas» la esperan con gran angustia y ruegan a la comunidad por cualquier información que pueda ayudar a su localización.
Si usted ha visto a Luna o tiene algún dato relevante sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato al whatsapp 3212028308.
Se agradece cualquier información que pueda poner fin a esta desesperada búsqueda.