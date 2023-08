Lula firma un pacto contra los feminicidios durante una marcha feminista

Brasilia, 16 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este miércoles un pacto contra los feminicidios, dentro de un paquete de medidas para apoyar a las mujeres campesinas.

Lula anunció estas medidas en el acto de clausura de la Marcha de las Margaridas, una marcha feminista multitudinaria que se celebra a cada cuatro años y que congregó en la capital brasileña a decenas de miles de mujeres, en su mayoría campesinas.

El gobernante dijo a las asistentes que tienen en él "no a un presidente de la República, sino a un compañero" y les instó a luchar por sus reivindicaciones.

"No toleraremos más discriminación, más misoginia y más violencia de género. No podemos vivir con tantas mujeres muertas en sus casas. No es posible creer que es normal que una mujer gane menos que un hombre en la misma función. La mujer no es y no puede ser tratada como una ciudadana de segunda categoría", afirmó.

En el acto, Lula firmó una serie de decretos para apoyar a las mujeres, entre ellos uno que crea un pacto nacional contra los feminicidios.

Entre las acciones contempladas en ese plan, figura la entrega de 270 unidades móviles para brindar atención directa y orientación a las mujeres que son víctimas de violencia machista.

El resto de medidas anunciadas por Lula son programas dirigidos a mejorar el nivel de renta de las familias campesinas y para enfrentar la violencia en el campo.

Una de esas medidas anunciadas fue la retomada de la reforma agraria, que fue paralizada en los últimos cuatro años por el ultraderechista Jair Bolsonaro.

En concreto, anunció la creación de ocho nuevos asentamientos rurales, el asentamiento de 5.711 familias de campesinos que no tenían tierras y la regularización de la situación de otras 40.000 familias asentadas, pero sin documentos.

Además, creó la Comisión Nacional de Enfrentamiento a la Violencia en el Campo, dirigida a coordinar la acción de las instituciones implicadas en el combate a los casos de violencia contra activistas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente en las zonas rurales.

La Marcha de las Margaridas se celebra a cada cuatro años desde 2003, en recuerdo de la campesina y sindicalista Margarida Maria Alves, que fue asesinada en 1983 y se convirtió en un símbolo de la lucha de las mujeres del campo.

Por: EFE