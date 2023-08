Luka Doncić: «Tengo muchas ganas de jugar contra España»

in

Málaga, 10 ago (EFE).- La estrella de la selección de baloncesto de Eslovenia, Luka Doncić, recibió el Premio Especial de la Federación Española de Baloncesto (FEB) en Málaga y reconoció que tiene "muchas ganas de jugar contra España" este viernes en el torneo del centenario, ya que "va a ser especial" al tener "muchos amigos ahí".

El base de Dallas Mavericks y líder de Eslovenia fue uno de los principales protagonistas de la gala del centenario de la FEB, donde recibió un premio que agradeció por el cariño que le tiene a España: “Estoy muy contento, he pasado muchos años en España… aunque ya se me ha olvidado un poco el español”, bromeó.

“Es un orgullo estar aquí, sobre todo tengo muchas ganas de jugar contra España, tengo muchos amigos ahí y va a ser especial”, añadía Doncić, que se saludó de manera efusiva con algunos jugadores de la selección de Scariolo, como sus amigos Sergio Llull o los hermanos Willy y Juancho Hernángomez.

Luka desveló que le había pedido la camiseta del centenario a Rudy Fernández una vez termine el partido de este viernes entre España y Eslovenia, que se juega a las 21.30 horas (19.30 horas GMT): “Ya me ha dicho que me la va a dar, te puede confirmar él que me porte bien", dijo.

Para el ex del Real Madrid "es un placer estar de vuelta", aunque no se atrevió a desvelar lo que más extraña de España: "Lo que mas echo de menos no se puede decir", comentó, provocando las risas de los presentes.

Doncić liderará a su selección en el próximo Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas, para el que no sabe "si hay o no hay muchas expectativas" pero "claramente queremos medallas y ya veremos si conseguimos una”, finalizó.

Por: EFE