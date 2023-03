‘El que es campeón del mundo regala lo que quiera”: Lujoso regalo de Messi a sus compañeros de Argentina

A Lionel Messi no se le acaba la dicha tras conseguir el título del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina y demuestra su gratitud con los compañeros y trabajadores que lo acompañaron, por lo que tendría preparado un lujoso regalo para cada uno de ellos.

Según el diario ‘The Sun’, el ídolo argentino le daría un iPhone a quienes integraron el plantel del cuadro albiceleste: se trata de un celular dorado y con detalles que lo hacen único.

“Lionel Messi gasta 175 mil libras esterlinas en 35 iPhones dorados para su equipo y personal ganadores de la Copa del Mundo. La estrella argentina encargó los dispositivos de 24 quilates para cada miembro del equipo ganador y los envió a su apartamento parisino el sábado”, aseguraron en el mencionado medio.

Además se conoció que “cada teléfono tiene grabado el nombre del jugador, el número y el logo argentino”.

Cabe mencionar que esta información fue confirmada por el propio CEO de la empresa que organizó los celulares.

“Lionel quería hacer algo especial y ostentoso para celebrar su momento de mayor orgullo. Se puso en contacto con el empresario Ben Lyons y se les ocurrió el diseño juntos”, añadieron.

Finalmente el propio CEO de la empresa iDesign Gold, contó que Leo no es solo es el mejor del mundo, sino que “es uno de los clientes más leales de IDESIGN GOLD y se puso en contacto con nosotros un par de meses después de la final de la Copa del Mundo”.

