Resumen: Luis Guillermo Patiño, elegido a la Cámara por Antioquia con más de 68 mil votos, continúa su gira de agradecimiento por las nueve subregiones del departamento.

LuisGui Patiño, Representante a la Cámara electo de Creemos, continúa con su recorrido de agradecimiento por Antioquia

Luis Guillermo Patiño, elegido a la Cámara por Antioquia con más de 68 mil votos, continúa su gira de agradecimiento por las nueve subregiones del departamento.

Este sábado visitó los municipios de Guarne, Santuario y La Ceja conversando con líderes y lideresas del territorio y sumando nuevos apoyos a la campaña del tigre Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

“Desde el momento en que ganamos no hemos dejado de trabajar, estoy junto a mi equipo recorriendo Antioquia para agradecer, para consolidar ideas que llevaremos al Congreso de la República y para lograr que Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo ganen la presidencia. Tenemos que defender las instituciones y la democracia junto al tigre Abelardo, el país necesita un nuevo rumbo”, precisó Luis Guillermo Patiño.

Cabe anotar que Abelardo de la Espriella invitó a Luis Guillermo Patiño a hacer parte de su equipo programático en materia de educación con el fin de replicar para Colombia las ideas exitosas que Patiño implementó en Medellín mientras fue secretario de Educación en los dos periodos del alcalde Fico Gutiérrez.

“Ya estamos trabajando con el equipo programático de Abelardo en materia de educación, los resultados que logramos en Medellín son muy buenos y vamos a llevar a cada rincón del país nuestra política de que ninguna niña, niño o joven esté por fuera del sistema escolar”, agregó el representante electo.

El recorrido por el Oriente antioqueño del equipo Creemos fue acompañado por el concejal de Medellín, Santiago Perdomo, e Irina Rodríguez, diputada de la Asamblea de Antioquia. La primera vuelta presidencial se llevará a cabo este domingo 31 de mayo de 2026 donde los colombianos decidirán el futuro del país durante los próximos cuatro años.