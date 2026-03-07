Resumen: Desde el Congreso vamos a impulsar una estrategia nacional para modernizar las escuelas del país y garantizar condiciones dignas para aprender

LuisGui Patiño: «La deserción escolar aceptable es cero; el golpe más fuerte a la guerra es el aula»

Minuto30.com .- Con una trayectoria de más de 30 años en la docencia y tras haber liderado la reducción histórica de la deserción escolar en Medellín, Luis Guillermo Patiño busca dar el salto al Congreso de la República.

Como candidato a la Cámara por Antioquia (Creemos 101), Patiño centra su propuesta en una “revolución educativa” que dignifique a los maestros, modernice la infraestructura en crisis y arrebate a los jóvenes de las garras del reclutamiento forzado.

En diálogo con Minuto30, el exsecretario de Educación analiza el déficit de 50 billones de pesos en las escuelas del país y plantea un salvavidas financiero para el sistema de salud, reafirmando que su bandera en el Capitolio será la protección integral de las familias colombianas.

Entrevista a LuisGui patiño

M30: ¿Cómo continuará desde la Cámara su lucha contra la deserción escolar?

LGP: Desde la Cámara mi convicción es clara: la única deserción escolar aceptable es cero. En Colombia más de 238 mil estudiantes han abandonado el colegio. Todos los niños, niñas y jóvenes deben estar en el sistema educativo.

En Medellín demostramos que sí se puede. Con el alcalde Federico Gutiérrez logramos una reducción histórica: la deserción pasó de 5,4% en 2023 a 3,2% en 2024. Además, recuperamos más de 22 mil estudiantes que estaban por fuera del sistema educativo. Ese es el camino para Colombia. Creemos que el golpe más fuerte contra la criminalidad es que los niños, niñas y jóvenes estén en el colegio.

¿Cómo va a trabajar desde el Congreso por las oportunidades de los jóvenes?

LGP: Desde el Congreso vamos a trabajar para que la educación vuelva a ser una oportunidad conectada con el empleo. Hoy tenemos un problema grave: de cada 10 jóvenes que se gradúan del colegio, solo 5 continúan estudiando. La pregunta es simple: ¿qué pasa con los otros cinco?

Debemos ampliar oportunidades con medias técnicas, programas técnicos y tecnológicos, cursos cortos y más cupos universitarios. Además, no podemos seguir engañando a los jóvenes. El Gobierno prometió condonar las deudas del ICETEX y no lo hizo. Hoy 887 mil jóvenes están pagando cuotas más altas porque se eliminó el subsidio a la tasa de interés.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

M30: Usted ha hablado del reclutamiento de menores. ¿Qué propone frente a esta situación?

LGP: Nuestro compromiso es claro: cero niños reclutados por los grupos armados. Todos los niños y jóvenes deben estar en el colegio y con sus familias, no en la guerra. En los últimos cinco años el reclutamiento de menores ha aumentado un 300%. En promedio, cada 20 horas un niño o adolescente es reclutado para la guerra. El golpe más fuerte contra la criminalidad es que los niños, niñas y jóvenes estén en el colegio.

M30: Usted ha sido profesor durante más de 30 años. ¿Cómo va a trabajar por los docentes?

LGP: Tengo una convicción profunda: si queremos mejorar la educación, debemos dignificar a los maestros. Desde la Cámara trabajaremos por el bienestar y la salud mental de los docentes, por infraestructura educativa digna y por más oportunidades de formación para maestros y directivos docentes. Cuidar a nuestros maestros es cuidar el futuro del país, las familias y todos nuestros niños, niñas y jóvenes.

M30: ¿Qué propone frente al déficit de infraestructura educativa en Colombia?

LGP: La infraestructura educativa del país está en una situación crítica y debemos actuar con urgencia. Hoy 43.314 sedes educativas en Colombia —el 77%— están en mal estado. Además: El déficit de infraestructura educativa supera los 50 billones de pesos.

Desde el Congreso vamos a impulsar una estrategia nacional para modernizar las escuelas del país y garantizar condiciones dignas para aprender. La educación también empieza por un aula digna.

M30: ¿Qué otros temas impulsará desde el Congreso?

LGP: Tenemos una preocupación profunda por la situación del sistema de salud en Colombia. Las decisiones del gobierno han destruido el sistema de salud. El país necesita un salvavidas financiero cercano a los 10 billones de pesos para estabilizar la salud. Desde el Congreso trabajaremos para recuperar la calidad del sistema de salud, porque la salud de los colombianos no puede seguir siendo víctima de la improvisación.

Para que sigamos trabajando por la EDUCACIÓN, por todos los NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y FAMILIAS del país, te invito a votar a la Cámara por Antioquia Creemos 101.