Luis Guillermo Patiño lleva más de 30 años en la educación y es conocido como el profe de Fico. Foto: cortesía

Resumen: En su apuesta para la Cámara de Representantes, Patiño no solo llevará las banderas de la educación sino también la defensa de la salud, el emprendimiento y las obras que necesita el departamento de Antioquia

LuisGui Patiño, el profe de Fico, es la apuesta ganadora de Creemos a la Cámara de Representantes

Luis Guillermo Patiño, quien lleva más de 30 años en la educación y es conocido como el profe de Fico, consolida alianzas empresariales, gremiales y sociales a pocos días de las elecciones del 8 de marzo. A los más de 30 municipios donde tiene líderes y lideresas apostándole a su proyecto, se suman territorios del Urabá, el Magdalena Medio y el Norte de Antioquia.

Patiño se desempeñó como secretario de Educación de Medellín durante los dos periodos del alcalde Federico Gutiérrez, desde su rol, se caminó, con megáfono en mano, las 16 comunas y 5 corregimientos buscando a niñas, niños y jóvenes que estuvieran por fuera del sistema escolar para regresarlos al colegio.

“Logramos que más de 16 mil niñas, niños y jóvenes volvieran a estudiar, la educación es la mejor política social y es la mejor herramienta para combatir la delincuencia, quien estudia genera oportunidades para todos”, indicó LuisGui Patiño, el profe de Fico.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En su apuesta para la Cámara de Representantes, Patiño no solo llevará las banderas de la educación sino también la defensa de la salud, el emprendimiento y las obras que necesita el departamento de Antioquia.

Luis Guillermo Patiño es la principal apuesta del movimiento Creemos y de Fico para llegar a la Cámara de Representantes por sus resultados, carisma y apoyos logrados durante esta campaña. Asimismo, el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, lo invitó a hacer parte de su equipo programático para llevar a Colombia lo hecho en Medellín.