Luisa González y Daniel Noboa cierran la campaña electoral en Ecuador con arengas de cambio

Quito/Guayaquil, 12 oct (EFE).- La correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Noboa, los dos contendientes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de Ecuador, cerraron este jueves con promesas de cambio una campaña electoral enfocada en las redes sociales y marcada por la peor crisis de violencia e inseguridad que atraviesa el país.

Después de que los dos candidatos estuviesen en la capital, Quito, el miércoles, González optó por concluir su campaña en un populoso barrio de la ciudad portuaria de Guayaquil, uno de los epicentros de la violencia del crimen organizado, mientras que Noboa finalizó su campaña en la costera ciudad de Salinas, capital de la provincia de Santa Elena.

Los de este jueves fueron uno de los pocos actos multitudinarios en esta campaña electoral caracterizada por las intervenciones breves y los mitines con entornos controlados de públicos, por lo que ambos candidatos se han enfocado en incidir en redes sociales y en entrevistas en medios para llegar al grueso del electorado.

Ambos aspirantes aparecieron en los escenarios con chaleco antibalas, una prenda que se ha vuelto ya imprescindible en esta campaña electoral después del asesinato del candidato Fernando Villavicencio antes de la celebración de la primera vuelta, además de fuertemente resguardados por un nutrido grupo de escoltas policiales y militares.

González: "Nos jugamos la vida"

Frente a una multitud que la esperó por más de tres horas, González aseguró que estos comicios son trascendentales para el futuro de Ecuador, a pesar de que el ganador tendrá un mandato muy corto, de quince meses, únicamente para completar el periodo 2021-2025 que no terminará el actual presidente, el conservador Guillermo Lasso.

"Estas elecciones no son cualquier elección, en esta elección nos jugamos la vida", aseveró González, que animó a votar por el regreso del correísmo al poder para "levantar en unidad a Ecuador", un país "donde no tenemos seguridad, no hay libertad y donde somos presos aún en nuestra casa".

"En ningún lugar estamos seguros, cuando fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica", reivindicó la candidata en referencia a las bajas cifras de criminalidad del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Arauz lanza idea de fraude

También intervino el candidato a vicepresidente del correísmo, Andrés Arauz, quien sin pruebas lanzó posibilidades de fraude y llamó a los seguidores de la Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera Correa, a "defender" sus votos.

"Hay intereses oscuros de actores vinculados a la banca que quieren comprarse las elecciones haciendo mañoserías, por eso nuestra tarea el domingo es cuidar nuestros votos, cada uno de los votos del pueblo para garantizar la victoria", zanjó Arauz.

La última encuesta publicada antes de la prohibición de no difundir sondeos a nivel nacional daba a Noboa una ventaja de 6,56 puntos porcentuales en votos válidos, al obtener 53,28 % frente al 46,72 % de González.

Noboa apela a los jóvenes

Mientras, en un breve discurso, Noboa apeló a los jóvenes, con lo que consideró que ha cambiado la forma de hacer política en Ecuador y que, a partir de este domingo, cambiará el país.

"La juventud hoy en día tiene voz y tiene voto, y los grupos desatendidos también importan y deberían ser tomados en cuenta por el Gobierno central, que ha dejado abandonado a su pueblo en los últimos años", indicó Noboa, que postula a la Presidencia por la alianza Acción Democrática Nacional (ADN).

Entre los asistentes volvieron a aparecer los "Noboa de cartón", un cúmulo de fotografías a tamaño real del candidato, con los que la campaña del empresario ha inundado y viralizado las redes sociales, especialmente en aquellas como Tik Tok más utilizadas por la población joven.

Noboa, hijo del cinco veces candidato presidencial y magnate del sector bananero Álvaro Noboa, agradeció a su madre, la exasambleísta Annabella Azín de Noboa por el apoyo que le ha dado en toda la campaña y por acompañarle en una de las últimas caravanas, realizada en Guayaquil.

Silencio electoral de tres días

Desde este viernes Ecuador entra en un silencio electoral de tres días que culminará con la votación del domingo, a la que están convocados a las urnas más de 13,4 millones de ecuatorianos para elegir al sucesor de Lasso.

En caso de proclamarse vencedora, González será la primera mujer de la historia de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales y la segunda en ejercer el cargo después de Rosalía Arteaga, mientras que, si vence Noboa, este será con 35 años el presidente más joven de la historia de Ecuador.

Estos mecanismos derivan de la "muerte cruzada" invocada en mayo pasado por Lasso, un mecanismo constitucional con el que optó por acortar su mandato a cambio de disolver la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por una oposición que lideraba el correísmo, cuando se aprestaba para votar su destitución como paso final de un juicio político en el que se le acusaba de presunto peculado (malversación), cargo que él niega.

Por: EFE