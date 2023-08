Luisa González pide el voto para «retomar el control» de Ecuador y quitárselo a la derecha

in

Quito, 16 ago (EFE).- Luisa González, la candidata a la Presidencia de Ecuador por Revolución Ciudadana, el partido que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), realizó este miércoles su último acto de campaña en Quito donde pidió el voto para "retomar el control del país y quitárselo a una banca y derecha neoliberal que ha destrozado el país".

"Nos jugamos el continuismo de este Gobierno nefasto o volver a esa patria de amor y dignidad", dijo la candidata correísta en un mitin celebrado en una plaza de Solanda, un barrio popular del sur de la capital ecuatoriana.

González prometió tener una "mano dura" contra el crimen y otra "mano solidaria" con la población, al señalar que el próximo Gobierno no puede reducirse únicamente a la seguridad para enfrentar la crisis de violencia y abogó por reforzar políticas sobre educación, la salud, el empleo y la economía popular y solidaria.

Incluso acusó a su rival Jan Topic, un exlegionario enfocado en la seguridad, de lucrarse con la inseguridad de los ecuatorianos a través de sus empresas.

"Ellos destruyeron, y la ventaja es que nosotros sí sabemos cómo levantar esta patria. Nosotros tenemos experiencia", apuntó González en referencia al decenio presidencial de Correa.

"Todo lo han destrozado. En 2017 nadie pedía carreteras. Teníamos carreteras de primera. El segundo país de Latinoamérica con la mejor red vial, e íbamos por el mundo y decíamos con orgullo que éramos ecuatorianos. Hoy nos conocen por las estadísticas de muerte", añadió.

González señaló que no quiere ser presidenta para construir más cárceles y cementerios porque "ese no es el Ecuador que nos merecemos ni el que queremos, ese no es el Ecuador en el que vamos a vivir".

La candidata de la Revolución Ciudadana también acusó al Gobierno del actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, de ser "corrupto" y de gobernar "junto a las mafias y el crimen organizado".

En este mitin también intervino por videoconferencia el expresidente Correa, que se refirió al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien con sus denuncias de presunta corrupción contra su administración se consolidó como uno de sus acérrimos enemigos.

Correa, que ha rechazado cualquier vinculación con el crimen, insistió como hizo este miércoles en una entrevista con EFE, que el asesinato de Villavicencio fue un "complot" de la derecha para perjudicar la candidatura de González e impedirles ganar en la primera vuelta, pues reconoció que este suceso ha afectado esas aspiraciones.

En total son ocho los candidatos que aspiran a suceder a Lasso y completar el periodo 2021-2025, interrumpido en mayo pasado cuando el mandatario invocó la "muerte cruzada", un mecanismo constitucional con el que disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, cuando se disponía a votar su destitución para culminar un juicio político en su contra.

Por: EFE