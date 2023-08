Luisa González, la candidata correísta, ofrece rescatar a Ecuador de las manos del crimen

in

Quito, 17 ago (EFE).- Luisa González, candidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana (correísmo), ofreció rescatar a Ecuador de las manos del crimen y la delincuencia que, según dijo, se han tomado las instituciones del Estado debido a lo que considera una desacertada conducción del actual mandatario, el conservador Guillermo Lasso.

"Estamos viviendo algo que jamás ocurrió en el país", remarcó la candidata, que tildó de "narcogobierno" a la administración de Lasso por una investigación policial llamada "León de Troya", que reveló presuntos nexos de personajes cercanos al Ejecutivo con una presunta red de narcotráfico que llamaron "mafia albanesa".

Ella, que durante el Gobierno de Correa fue viceministra de Gestión Turística, secretaria general del Despacho Presidencial y secretaria nacional de la Administración Pública, entre otros cargos, explicó así el ambiente de alta inseguridad que se vive en el país.

Tras haber sido también asambleísta, la candidata correísta consideró que, además, el Gobierno de Lasso ha creado otras condiciones, como pobreza y desempleo, que suelen alimentar las actividades de la delincuencia.

Marcó una diferencia -que dijo es muy grande- de la situación actual con la del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el líder de la Revolución Ciudadana, periodo que dijo tener como referencia para orientar su estrategia de Gobierno.

EMERGENCIA EN SEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SALUD

La actual ausencia del Estado también se registra en la crisis carcelaria y la violencia callejera, que ha generado miles de muertos en los dos últimos dos años de la Administración de Lasso, añadió.

González anticipó que, si llega al sillón presidencial, declarará en emergencia al sector de seguridad, pero también a los de infraestructura y salud, por estar directamente relacionados con la crisis de inseguridad, el desempleo y la condición de vida.

Entre sus planes están invertir 500 millones de dólares para fortalecer la fuerza pública, pero también fortalecer la obra pública, sobre todo en el sector de la construcción y la vialidad, que son grandes generadores de empleo.

Lo primero, dijo, es que el Gobierno de Lasso termine cuanto antes, pero también que el país "escoja bien" a su nuevo Gobierno, ya que se corre el riesgo de permanecer en el escenario de crisis actual.

LA ÚNICA MUJER PRESIDENCIABLE

Por otra parte, González, que es la única mujer entre los ocho candidatos inscritos para los comicios del domingo, hizo un llamamiento a la unidad de las fuerzas progresistas en la región y afirmó que apoyará la idea de reforzar a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), como ha propuesto el presidente brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva.

También mencionó el acercamiento a Colombia y recordó que el presidente de ese país, el izquierdista Gustavo Petro, ya se reunió recientemente con Correa en Bélgica.

Justamente, ratificó que Correa será uno de sus principales asesores, aunque remarcó que ella será la que dirija los destinos con una dosis de fuerza y otra de sensibilidad.

"Soy una persona muy fuerte, dura, implacable cuando las cosas no están bien hechas" y "me desquicia" la pérdida de tiempo, remarcó González, tras aceptar que es "perfeccionista" e "hiperactiva".

"No puedo estar quieta", dijo la candidata sobre la que recae la esperanza del correísmo de volver al poder luego de seis años, quien se definió como "sumamente sensible ante el dolor de la gente". "Me quiebro tremendamente" al palpar la pobreza, sobre todo de niños y ancianos, añadió.

UNA CAMPESINA MONTUBIA

Recordó que ella viene del campo, de un sector de la provincia costera de Manabí llamado Canuto, donde forjó su carácter, pero también cultivó la solidaridad como principio de vida.

Además, se llena de orgullo al asegurar que es "montubia", una denominación étnica para el campesino de la costa ecuatoriana.

Y tampoco escondió que suele beber unas copas de "currincho", un licor artesanal de Manabí, que ella misma prepara con miel y que le queda "espectacular".

OBJETIVO: "RECUPERAR LA PATRIA"

La campaña electoral llega en la noche de este jueves a su final para dar paso a un periodo de tres días de reflexión para los votantes, pero para Luisa González termina el primer tramo de un camino para "recuperar la patria".

Durante la campaña, sobre todo, recordó el llanto de una niña que lloró en sus brazos en un frío paraje andino, o una señora afroecuatoriana, costeña que tuvo vergüenza de abrazarla porque hacía calor y sudaba, pero que al final le contó al oído una historia de vida sabia, que prefirió no contar por ser un recuerdo íntimo.

Una colaboradora de la candidata, que observó el episodio, le dijo entre lágrimas cuando la mujer afroecuatoriana se apartó: "Seguro que fue Dios la que la iluminó para decirte lo que te dijo".

Fernando Arroyo León

Por: EFE