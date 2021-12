Luisa Fernanda W ya salió de cirugía, así le quedaron las ‘puchecas’

Hace pocos minutos la influencer Luisa Fernanda W mostró que salió del quirófano luego de que decidiera cambiarse las prótesis mamarias.

De acuerdo con lo expresado por Luisa, ya se encuentra en casa. Y se puso un talla mayor a la que tenía, 400cc fue la prótesis que la influencer se retiró.

Luisa Fernanda mostró sus nuevas prótesis, mientras estaba en su cama dejó las medias que tenía puestas para la recuperación.

Recordemos que Luisa aseguró que le gustan los senos grandes, “¿Que si me voy a poner más? Un poquito más. A mí me gustan los senos un poquito grandes. Me parecen divinos los cuerpos de las mujeres que tienen los senos naturales y se ven tan lindas y elegantes”, dijo en sus historias de Instagram.

Así le quedaron los senos a Luisa Fernanda