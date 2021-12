VIDEO: Luisa Fernanda W volverá a pasar por el quirófano

La influenciadora Luisa Fernanda W contó a través de sus redes sociales que tomó la decisión de cambiar sus prótesis mamarias para unas más grandes y también porque lleva más de 10 años con estas.

Este ha sido un año de cambios para la paisa no solo profesionalmente, pues admitió en sus recientes publicaciones de Instagram que ya tiene la fecha para su próximo paso por el quirófano.

Luisa Fernanda decidió someterse una vez más a una intervención estética, aunque esta vez se centró en su salud y por esto eligió hacerlo ahora, por más que, como ella misma dijo, le da «pereza».

Si bien se asegura que son completamente seguras, este tipo de prótesis tiene todo tipo de materiales que, con el paso de los años, pueden afectar a la persona, razón por la que es recomendado cambiarlas, tal y como lo hará ella.

Luisa Fernanda w volverá al quirófano.

Además, Luisa Fernanda W admitió que, pese a que este procedimiento es por motivos de salud, aprovechará para ponerse prótesis un poco más grandes de las que lleva ahora.

«Yo tengo 400 gr y no parecen, no parece”, compartió. “Yo soy delgada de acá, pero mí capacidad dio para que cuando me operé hace diez años me pusieran 400 gr», agregó. «¿Que si me voy a poner más? Un poquitico más. Es un gusto personal, me gustan los senitos, para mí, un poquito grandes», compartió.

