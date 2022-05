[VIDEO] «No estaba en mi radar»: Luisa Fernanda W se sinceró sobre su relación con Pipe Bueno

Más de una vez, Luisa Fernanda W ha insistido que nunca se sintió atraída por su pareja, el cantante Pipe Bueno. La creadora de contenido nuevamente habló del tema y se mostró más sincera de lo necesario.

En sus historias de Instagram, la influencer compartió con sus seguidores con la dinámica de preguntas y respuestas, una de las preguntas que recibió estuvo basada en su gusto sobre la música popular.

La paisa comenzó a revelar anécdotas de su relación con el cantante de música popular y se mostró más sincera de lo esperado-

Luisa Fernanda W dice que «jamás» fue fan de Pipe Bueno.

«Yo antes obviamente sabía quién era Pipe, ¿quién en Colombia no sabía, cierto? (…) Pero Pipe jamás estuvo en mi radar, empezando porque, pues a mí la música popular no me gustaba, yo decía ‘ay esa música de viejitos'», dijo Luisa Fernanda W.

Después suavizó la cosa y dijo que con el tiempo le ha cogido gusto al género musical.

Pero luego aseguró que nunca se sintió atraída por Pipe Bueno e incluso jamás fue fan del cantante.

«Jamás fui fan de Pipe. Es más, sí me parecía bonito, pero no era como ‘ay, Pipe Bueno’, no, no me pasaba. Y cuando conocí su personalidad fue lo que me llevó a enamorarme de él, eso fue lo que pasó realmente», expresó la joven.

Para terminar, Luisa Fernanda W contó que fue lo que le gustó de Pipe Bueno.

