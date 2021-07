La curiosa respuesta de Luisa Fernanda W cuando le preguntaron si estaba embarazada otra vez

La ‘influencer’ Luisa Fernanda W, que por estos días ha sido noticia luego de conocerse imágenes en las que se observa su pronunciada ‘pancita’ por la que muchos han iniciado rumores de un nuevo embarazo.

Lea también: ¿Será que sí? dicen que la novia de la Liendra y Luisa W estarían embarazadas

Luisa despejó dudas

La pareja de Pipe Bueno, decidió revelarle a sus seguidores si serían nuevamente padres o no.

En una historia en Instagram, la creadora de contenidos, sin pronunciar una sola palabra solo se grabó mostrando su abdomen pero dejó a muchos con la incógnita.

Momentos después no se aguantó y se desahogó; en su cuenta en Instagram que ya completa 15,8 millones de seguidores publicó un video donde ella baila y si, se le nota ‘barriguita’.

Luisa escribió, «la verdad es que si parezco embarazada (Risa) pero la única realidad aquí es que estoy unos kilos de más, ya se los he contado mucho, ahí voy poco a poco recuperándome, no ha sido fácil, la recuperación de un embarazo es de tiempo. Les confieso que yo me siento muy afortunada porque me he recuperado muy bien en poco tiempo, pero tampoco crean que tengo el cuerpo “ideal de muchos”. Solamente les hago una invitación, dejen de presionar a las mujeres con su cuerpo, todas somos bellas como sea, naturales, operadas, flacas, gordas, como sea«.

Y para los que les quedó la duda ella enfatizó, «por ahora no estoy embarazada, si fuera así, no me hubiera metido la ‘fiestota’ que me metí en mi cumple, si lo llego a estar les contaré con mucha felicidad».

Le podría interesar:

Con su bebé en brazos, Luisa Fernanda W celebró su cumple con tremenda parranda https://t.co/hKisA1kfeL — Minuto30.com (@minuto30com) July 17, 2021