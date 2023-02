[VIDEO] «Me gustan grandes», Luisa Fernanda W defendió el tamaño de sus implantes

La influencer Luisa Fernanda W estuvo hablando con sus seguidores por medio de sus estados de Instagram, uno de ellos le preguntó por el gran tamaño de sus prótesis pero ella no se quedó callada.

A través de sus estados de Instagram, Luisa Fernanda aseguró que las prótesis son 510cc. Hace poco, la pareja actual del cantante Pipe Bueno se hizo el cambio, pero se puso un talla más grande.

“Si me puse los implantes grandes es porque quería mis senos grandes. A mí me encantan mis tetas grandes, si en algún momento cambio de opinión, lo medito y pues me las quito o no me las quito pero en este preciso momento de mi vida amo mis tetas gigantes. Me siento cómoda y espectacular”, aseguró Luisa.

La influencer ha estado viajando junto a su pareja por Europa. Este martes (7 de febrero) Pipe Bueno y Luisa Fernanda llegaron a Cartagena en compañía de sus dos hijos.

Más noticias de Entretenimiento