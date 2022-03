Luisa Fernanda W respondió contundente a critica por su ropa

in

Cansada de las criticas, la creadora de contenido Luisa Fernada W le respondió a seguidora que le criticó sus nuevos videos donde muestra su ropa más sensual.

Luisa Fernanda W ha venido innovando su contenido desde hace algunos días y ahora comparte videos en los que muestra diferentes atuendos para situaciones específicas.

Sin embargo, estas nuevas publicaciones han causado gran controversia entre sus seguidores y Luisa Fernanda W ha sido blanco de críticas. Por esta razón, la pareja de Pipe Bueno decidió dejar de callar y se pronuncio al respecto.

Luisa Fernanda W le contestó a sus criticos.

«El problema es que denigres a una mujer por como se viste. No amiga, no has conocido todo mi closet, solo parte de mis vestidos», expresó la influencer.

Cabe mencionar que la paisa es de las influenciadoras más conocidas en el país, supera los 16 millones de seguidores y se ha caracterizado por hacer videos jocosos desde que inicio en las redes sociales, no obstante desde que se convirtió en mamá Luisa Fernanda W se ha dedicado a compartir su faceta como madre y su estilo de vida.

