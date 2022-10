VIDEO. «¿Por qué me dices mentiras?»: Luisa Fernanda W a Pipe Bueno

in

Luisa Fernanda W publicó una historia en Instagram hablando sobre la gran barriga de embarazada que tiene, en el video también salía Pipe Bueno a quien le preguntó: «¿Por qué me dices mentiras?», al parecer por temas del embarazo.

Recordemos que la pareja de famosos espera a su segundo, quien llevará el nombre de Domenic.

“Imagínense que, pues como estoy en las últimas del embarazo me siento así superllenita, él único que dice que no, que yo no estoy llenita, que para nada, es Pipe”, dice Luisa Fernanda W.

La influencer al parecer se siente a reventar, y es que está en los últimos días de gestación. Aunque ella se vea muy gorda, Pipe Bueno dice hay mujeres con panzas más grandes llegando a las casi 40 semanas de gestación. “Ah, pero es que duermo contigo todos los días, no noto eso”, expresó el cantante de música popular.

Pipe Bueno opinó sobre la barriguita de Luisa Fernanda W