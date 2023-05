VIDEO. Luisa Fernanda W contó cómo se despidió de Legarda en su sepelio: «Lo amé demasiado»

in

Luisa Fernanda W, fue entrevistada por PICPOD TV, un espacio donde se graba un podcast y donde la influenciadora terminó abriendo su corazón y al fin, luego de algunos años, habló sobre su fallecida pareja, Fabio Legarda, quien fue víctima de un balacera en el año 2019.

En esta oportunidad Luisa, habló sobre el amor que tuvo con él «un amor loco, en el que sentimos que éramos el amor de nuestras vidas» y también, sobre el dolor que vivió cuando tuvo que despedir a Legarda y contó una conversación interna que tuvo, que aunque suene loco, fue algo muy real para ella y sobre todo una conversación muy sanadora para ella.

“En el momento cuando a Fabio lo estaban enterrando, yo tuve una conversación con él. Como si lo tuviera enfrente y le daba las gracias por todo lo que vivimos. Le di las gracias por su tiempo, le di gracias por su amor, le di las gracias por todo lo que aprendí de él. Y le dije, yo voy a estar bien… Y voy a ser feliz. Vete tranquilo”… Expresó en la entrevista.

Con la voz tranquila pero los ojos llenos de sentimientos Luisa continuo narrando esta conversación interna que mantuvo con Legarda, «Le dije: ‘Yo voy a estar bien y yo voy a ser feliz. Vete tranquilo. Me cuesta mucho despedirte, me duele en el alma porque quería vivir muchas cosas a tu lado, pero esto no lo puedo cambiar'».

Para finalizar, confesó que le hizo una promesa: «Lo que sí quiero que sepas es que voy a hacer todo por ser la mujer más feliz del mundo sin olvidar el amor tan bonito que tuvimos. Siempre te voy a tener en mi corazón, pero vete tranquilo».

Aquí, la entrevista completa:

Vea más noticias de entretenimiento