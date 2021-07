¿Alerta de embarazo? Luisa Castro se vomitó en plena rumba y no se había tomado ni un trago

La expareja de ‘La Liendra’, Luisa Castro, quien se encuentra pasando unos días de vacaciones en Cancún, México, reveló que en medio de una fiesta y de la nada se fue a vomitar.

Según relató la modelo, cuando se encontraba en la fiesta y no se había tomado ni un trago, se sintió mal y empezó a sentir mareo y nauseas, por lo que le tocó buscar el baño.

“Hoy que me iba enfiestar y tomarme algunos tragos, me enfermé horrible. Miren cómo estoy, toda pálida. Incluso, vomité. Mejor me voy para el hotel porque me siento malita”, afirmó Castro.

Añadió también que “No me enfermé por el trago, eso es lo que más me duele. No me tomé ni un solo trago. Simplemente de un momento a otro me comencé a sentir súper mal y salí corriendo al baño”.

«Como siempre alguna gente desocupada haciendo montajes.» https://t.co/U01fUwRCAn — Minuto30.com (@minuto30com) July 27, 2021

Lea también: Tras escándalo, preparan el nuevo programa con Alejandra Azcárate