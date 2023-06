Luisa Castro posó feliz y orgullosa de su imagen proyectada por segunda vez en el Times Square, la pantalla más grande de Nueva York.

«salimos por segunda vez en el Time Square✨ gracias Dios por guiar mi camino y dirigir mi vida, por mi familia, por las personas que me pones, GRACIAS por cumplir mis sueños porque sin ti nada podríamos hacer ❤️ no se imaginan la emoción mía… esta vez salimos en la gran manzana y si pude tomarme mi fotico✨ lxs amooo, vamos por todo mis bebes✨(salimos en la pantalla más grande)»

Sus seguidores expresaron la felicidad: «Proud of youuuu ❤️ felicidades mi niña !!!» «e amoooo felicitacionessss te lo mereces todo» «La gente si es sopona porque les duele tanto el éxito ajeno si pago o no pago está allá y listo, algo que no pocos logran uy ombre apoyemos un poquito a nuestra gente…»

El Times Square es una intersección de avenidas en Manhattan (Nueva York, Estados Unidos). Antes llamada Plaza Longacre, está situada en la esquina de la avenida Broadway y la Séptima Avenida. Recibió su nombre actual por las oficinas de The New York Times, que se encontraban en el edificio One Times Square. También es conocido por ser el sector más céntrico de la ciudad New York

