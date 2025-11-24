Luis7Lunes celebra su legado: 10 años de rimas y beats en un show 360°

Resumen: Luis7Lunes celebrará su trayectoria con dos conciertos especiales en formato 360° para conmemorar los 10 años de su álbum Ruidos en Hamelin y los 5 años de Audio Descriptivo. Las presentaciones serán en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín (3 de diciembre) y el Teatro Astor Plaza de Bogotá (13 de diciembre). El espectáculo promete una experiencia inmersiva con escenografía especial e invitados de lujo, incluyendo al rapero español Franco Carter.

La escena del rap independiente en Colombia se prepara para una de sus celebraciones más significativas del año. Luis7Lunes, una de las voces más respetadas del género, ha anunciado dos conciertos únicos para conmemorar una década de trayectoria musical, rindiendo homenaje a los dos álbumes que definieron su carrera: los 10 años de Ruidos en Hamelin y el quinto aniversario de Audio Descriptivo.

Estos shows no serán conciertos convencionales. El artista ha confirmado que, por primera vez, presentará un montaje 360° en formato de teatro, diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva a sus seguidores.

Un viaje sonoro en tres actos La puesta en escena, que tendrá lugar en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín (3 de diciembre) y en el Teatro Astor Plaza de Bogotá (13 de diciembre), estará dividida en tres actos. Cada segmento contará con una iluminación y escenografía específica, pensada para narrar la evolución del artista a través de sus letras y sonidos.

Los discos que hicieron historia La gira celebra dos hitos fundamentales:

“Ruidos en Hamelin” (2015): El LP que cimentó las bases de Luis7Lunes en el rap paisa contemporáneo. Este trabajo es recordado por reunir a figuras que hoy son gigantes de la escena, como AnyOne (No Rules Clan), Vic Deal, Mañas Rufino y Granuja.

“Audio Descriptivo” (2020): Publicado durante la pandemia, este álbum expandió las fronteras del artista, llevándolo a girar por Estados Unidos y Europa. Contó con la participación de pesos pesados como Alcolyrikoz (Gambeta y El Arkeólogo) y N. Hardem.

Invitados de lujo Para elevar la celebración, Luis7Lunes contará con invitados especiales de la escena nacional que se irán revelando paulatinamente. Sin embargo, ya se ha confirmado una cuota internacional: desde España, el rapero Franco Carter, figura clave del rap independiente, acompañará estas noches históricas.

Fechas y Boletería

Medellín: Miércoles 3 de diciembre, Teatro Pablo Tobón Uribe.

Bogotá: Sábado 13 de diciembre, Teatro Astor Plaza.

Las entradas ya se encuentran disponibles para quienes deseen ser testigos de este repaso por la historia del rap nacional.