Luis Vives, Diputado del Magdalena visitó a Medellín para conocer experiencias de ciudad

Luis Vives Diputado del Magdalena viajó a Medellín para conocer las experiencias de ciudad en materia de emprendimiento, movilidad y desarrollo que la hacen la ciudad más innovadora del mundo.

El corporado asegura que desde las experiencias vividas en la Capital antioqueña le parece importante implementar acciones concretas en su Departamento para promover el sentido de pertenencia y la cultura ciudadana que caracterizan a Medellín.

‘La verdad me siento muy orgulloso como colombiano cuando uno entra al Metro y no encuentra basura, cuando uno ve que la gente le da el espacio a los mayores’, así lo aseguró Vives quien además afirma que no es necesario salir de el país para conocer este tipo de experiencias.