Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Luis Rincón gana la primera parada del Cresol Base Fest de BMX Freestyle

    • Luis Rincón gana la primera parada del Cresol Base Fest de BMX Freestyle

    Luis Rincón gana la primera parada del Cresol Base Fest de BMX Freestyle
    Luis Rincón gana Cresol Base Fest BMX Freestyle. Las hermanas Queen y Lizsurley Villegas obtienen plata y bronce. Foto: tomada Instagram: @basefest.br
    Compartir:
    • Luis Rincón gana la primera parada del Cresol Base Fest de BMX Freestyle

    Resumen: El ciclista colombiano Luis Rincón se coronó campeón en la categoría élite del Cresol Base Fest de BMX Freestyle, celebrado en Maringá, Brasil. Rincón avanzó a la final con el segundo mejor puntaje en la clasificatoria y superó al estadounidense Nick Bruce y al brasileño Gustavo Batista para llevarse el oro. Además, las hermanas colombianas Queen y Lizsurley Villegas también destacaron en la rama femenina, ganando la plata y el bronce, respectivamente, en una competencia liderada por la ciclista local Eduarda Bordignon.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luis Rincón, ciclista colombiano, se llevó la victoria en la categoría élite del Cresol Base Fest de BMX Freestyle, que se llevó a cabo en Maringá, Brasil.

    En la rama femenina, las hermanas colombianas Queen y Lizsurley Villegas obtuvieron la plata y el bronce, respectivamente.

    El evento, que sigue un formato olímpico, consistió en dos recorridos de 60 segundos por competidor. Cinco jueces calificaron la fluidez, técnica, grado de dificultad y creatividad de cada presentación.

    En la competencia masculina, Luis Rincón avanzó a la final con el segundo mejor puntaje en la clasificatoria, 83.83.

    En la final, superó al estadounidense Nick Bruce, quien quedó en segundo lugar, y al brasileño Gustavo Batista, que finalizó en la tercera posición.

    Luis Rincón gana la primera parada del Cresol Base Fest de BMX Freestyle

    Otros colombianos que participaron fueron Saúl Hernández, quien se ubicó en la sexta casilla en la final, y Juan Quintero Pineda, que terminó en el puesto 28 de la clasificación general.

    Por su parte, Queen y Lizsurley Villegas lideraron la ronda clasificatoria femenina con puntajes de 77.50 y 74.17. En la final, obtuvieron la segunda y tercera posición, detrás de la ciclista local Eduarda Bordignon, quien se llevó el primer lugar.

    El Cresol Base Fest es un circuito profesional nacional homologado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) con una clase C1.

    La primera parada tuvo lugar en Maringá, mientras que la segunda etapa se disputará en São Bernardo do Campo del 12 al 14 de diciembre.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Con Dayro: El último y nos vamos… pal Mundial: titulares para buscar la victoria ante Bolivia

    ¡Tragedia! Portero muere tras atajar un penal con el pecho

    David Alonso, listo para el GP de Barcelona tras su primera victoria en Moto2

    La Selección Colombia se prepara para el Mundial de Atletismo en Tokio

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Los cogieron de parche! Nuevo ataque con piedras al bus de Atlético Nacional

    ¡Los cogieron de parche! Nuevo ataque con piedras al bus de Atlético Nacional

    El DIM logró superar a Fortaleza y quedó inscrito en los cuartos de Final de la Copa BetPlay

    El DIM logró superar a Fortaleza y quedó inscrito en los cuartos de Final de la Copa BetPlay

    ¡Se estaban asustando! Atlético Nacional, con 10 jugadores, remontó un partido que perdía 2-0 en la Copa BetPlay

    ¡Se estaban asustando! Atlético Nacional, con 10 jugadores, remontó un partido que perdía 2-0 en la Copa BetPlay

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay


    [grupos] [fixture items="7"]