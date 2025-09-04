Luis Rincón, ciclista colombiano, se llevó la victoria en la categoría élite del Cresol Base Fest de BMX Freestyle, que se llevó a cabo en Maringá, Brasil.

En la rama femenina, las hermanas colombianas Queen y Lizsurley Villegas obtuvieron la plata y el bronce, respectivamente.

El evento, que sigue un formato olímpico, consistió en dos recorridos de 60 segundos por competidor. Cinco jueces calificaron la fluidez, técnica, grado de dificultad y creatividad de cada presentación.

En la competencia masculina, Luis Rincón avanzó a la final con el segundo mejor puntaje en la clasificatoria, 83.83.

En la final, superó al estadounidense Nick Bruce, quien quedó en segundo lugar, y al brasileño Gustavo Batista, que finalizó en la tercera posición.

Luis Rincón gana la primera parada del Cresol Base Fest de BMX Freestyle

Otros colombianos que participaron fueron Saúl Hernández, quien se ubicó en la sexta casilla en la final, y Juan Quintero Pineda, que terminó en el puesto 28 de la clasificación general.

Por su parte, Queen y Lizsurley Villegas lideraron la ronda clasificatoria femenina con puntajes de 77.50 y 74.17. En la final, obtuvieron la segunda y tercera posición, detrás de la ciclista local Eduarda Bordignon, quien se llevó el primer lugar.

El Cresol Base Fest es un circuito profesional nacional homologado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) con una clase C1.

La primera parada tuvo lugar en Maringá, mientras que la segunda etapa se disputará en São Bernardo do Campo del 12 al 14 de diciembre.

