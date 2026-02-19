Luis Javier Perez desapareció en Medellín

Resumen: Luis Javier Perez Ortiz es un joven venezolano de 19 años, de sexo e identidad de género masculino. Al momento de su desaparición vestía gorra negra, sudadera roja con negro, tenis negros y llevaba una maleta roja con ruedas.

Luis Javier Perez Ortiz es un joven venezolano de 19 años, de sexo e identidad de género masculino. Al momento de su desaparición vestía gorra negra, sudadera roja con negro, tenis negros y llevaba una maleta roja con ruedas.

Como señas particulares, tiene tatuajes en ambos antebrazos: uno con la figura de “Goku” y otro con el nombre o figura “Daniela”. Además, usa aretes en las dos orejas y tiene brackets en los dientes superiores e inferiores, lo que facilita su identificación.

Fue reportado como desaparecido el 13 de febrero de 2026 en Medellín, específicamente en los barrios La Higuana – Aranjuez. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero.

