Luis Harvey Galviz desapareció en el municipio de San Roque

Resumen: Luis Harvey Galviz Bandera, de 55 años, fue reportado como desaparecido el 24 de mayo de 2026 en el área urbana del municipio de San Roque. Desde ese momento, sus familiares y autoridades buscan información que permita establecer su paradero. Hasta ahora, no se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba el día de su desaparición.

Luis Harvey Galviz Bandera, de 55 años, fue reportado como desaparecido el 24 de mayo de 2026 en el área urbana del municipio de San Roque. Desde ese momento, sus familiares y autoridades buscan información que permita establecer su paradero. Hasta ahora, no se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba el día de su desaparición.

Entre sus características físicas se destaca una contextura delgada, rostro ovalado y piel trigueña. Presenta calvicie coronal y cabello corto, liso, castaño claro y entrecano. Sus ojos son azules y medianos, mientras que su nariz es recta y su boca mediana con labios de tamaño medio. No tiene barba ni bigote, rasgos que pueden ayudar a facilitar su identificación.

Como señal particular, tiene el dedo meñique izquierdo doblado y rígido. Además, llevaba accesorios distintivos: una cadena plateada y un anillo dorado con una imagen de sí mismo, ubicado en el dedo medio de la mano izquierda. Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación comunicarla de inmediato a los organismos competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes