Luis Fernando Zapata desapareció en Medellín

Luis Fernando Zapata Muñoz, de 68 años de edad al momento de su desaparición, fue visto por última vez el 28 de abril de 2025 en el barrio Manrique Central, en la ciudad de Medellín, Antioquia.

El día de su desaparición, Luis Fernando vestía un jean azul, una camisa de color rojo y unos tenis negros.

Entre sus características morfológicas, se describe a Luis Fernando como un hombre de contextura delgada y piel trigueña. Tiene el cabello negro, corto y ondulado, rostro de forma ovalada, labios medianos y boca de tamaño medio.

