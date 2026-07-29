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    Luis Fernando Quiroz desapareció en Medellín

    Luis Fernando Quiroz Muñoz, de 56 años, es un hombre colombiano cuya desaparición fue reportada tras ser visto por última vez el 24 de julio de 2026.

    Publicado por: Juan Manuel

    LUIS FERNANDO QUIROZ MUNOZ
    Luis Fernando Quiroz desapareció en Medellín

    Resumen: Luis Fernando Quiroz Muñoz, de 56 años, es un hombre colombiano cuya desaparición fue reportada tras ser visto por última vez el 24 de julio de 2026. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

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    Luis Fernando Quiroz Muñoz, de 56 años, es un hombre colombiano cuya desaparición fue reportada tras ser visto por última vez el 24 de julio de 2026. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Como señal particular, presenta una cicatriz quirúrgica en la rodilla derecha, característica que puede facilitar su identificación. No se han reportado otras características físicas distintivas en la información disponible.

    La desaparición ocurrió en el barrio Laureles La Castellana, en Medellín, Antioquia. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero resulta de gran importancia para apoyar las labores de búsqueda y localización.

    2 BOLETIN LUIS FERNANDO QUIROZ MUNOZ

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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